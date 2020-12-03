Депутаты Киевсовета поддержали предложение Виталия Кличко и проголосовали за назначение Владимира Бондаренко заместителем мэра и одновременно секретарем совета. Именно он теперь будет вести все заседания столичного "парламента".

Бондаренко фактически стал спикером Киевсовета. Ведь городской голова Виталий Кличко не имеет привычки вести заседания – он преимущественно открывает их, а потом за работу берется секретарь. О решении Киевсовета говорится на ее сайте.

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За Бондаренко проголосовали 114 депутатов. Это абсолютное большинство в раде работают всего 120 избранников.