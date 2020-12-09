Элитный белый Mercedes C220, который принадлежит депутату Киевсовета от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Георгию Зантараи, подожгли двое злоумышленников в ночь на 9 декабря. Инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

Судя по записям, которые сделали камеры видеонаблюдения, установленные на доме политика, злоумышленники тщательно готовились к поджогу. Видеозапись преступления выложили в сообществе "Киев Оперативный".

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Действовали поджигатели вдвоем. По всей вероятности, на заказ.

Что известно о поджоге машины "Слуги народа"

Около 3:30 злоумышленники попали во двор дома на улице Маршала Бирюзова, 27. Для этого они перелезли через высоченные ворота и сразу начали поливать машину неизвестным веществом.

После этого один из мужчин поджег авто.

Оба поджигателя снова перелезли через ворота и скрылись в направлении перекрестка между улицами Стратонавтов и Маршала Бирюзова.

Впоследствии пожар потушили спасатели, но машина получила серьезные повреждения. Ремонт такого авто обойдется депутату в немалые деньги.

Причастных к поджогу легковушки разыскивают полицейские.

Смотрите видео поджога Mercedes депутата Зантараи: