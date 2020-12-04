Попытка покончить с собой, к которой прибегла 30-летняя жительница Боярки, случилась 2 декабря на Тарасовском переезде под Киевом. Женщина чудом выжила, но получила серьезные травмы.

Как оказалось позже, попытка самоубийства молодой жительницы столичного региона не была удачной лишь по стечению обстоятельств, сообщает "Киев оперативный".

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В результате инцидента женщину госпитализировали с травмой головы. Сейчас она находится на лечении.

Не успела разогнаться

Женщина не оказалась под поездом только потому, что не успела появиться перед ним. Впрочем, если бы скорость поезда была выше, она, скорее всего, получила бы смертельные травмы под колесами вагонов.

Как видно на видео, которые сняли камеры видеонаблюдения, за мгновение до столкновения машинист успел нажать на стоп-кран. Конечно, поезд не успел остановиться, поскольку его тормозной путь даже при небольшой скорости может быть больше километра. Но при этом женщина только ударилась в часть состава головой и ее отбросило назад.

Скорее всего, машинист успел увидеть женщину и понял, что она собирается прыгать под поезд.

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