"Шахтер" – "Интер": как будет работать метро в Киеве 27 октября
Для удобства организации массового сбора людей на матче Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером" вечером 27 октября в Киеве будут закрывать станции метро на вход и выход.
О фактически традиционных изменениях, которые внедряют для разгрузки ключевых станций метрополитена, сообщили на странице Kyiv Metro в твиттере. Изменения коснутся станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
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Как утверждают чиновники, перед началом игры, которая начнется в 19:55, закроют вход на станцию "Олимпийскую". А после окончания матча недоступными для пассажиров будут входы ко всем трем станциям подземки.
Матч с полупустыми трибунами
По-прежнему в этом сезоне Лиги чемпионов, на НСК "Олимпийский" не будут запускать большое количество людей. Однако после феерической победы "Шахтера" над мадридским "Реалом" миллионы украинцев не пропустят встречу дончан с итальянцами.