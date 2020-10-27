Для удобства организации массового сбора людей на матче Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером" вечером 27 октября в Киеве будут закрывать станции метро на вход и выход.

О фактически традиционных изменениях, которые внедряют для разгрузки ключевых станций метрополитена, сообщили на странице Kyiv Metro в твиттере. Изменения коснутся станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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Как утверждают чиновники, перед началом игры, которая начнется в 19:55, закроют вход на станцию "Олимпийскую". А после окончания матча недоступными для пассажиров будут входы ко всем трем станциям подземки.

Сьогодні, 27.10, на НСК «Олімпійський»-матч між «Шахтар»-«Інтер»

Перед початком гри (о 19:55), можливе обмеження (закриття) «Олімпійської» на вхід

Після гри, можливе обмеження на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого»

Перепрошуємо за можливі незручності pic.twitter.com/xJZ4lDIwGi — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) October 27, 2020

Матч с полупустыми трибунами

По-прежнему в этом сезоне Лиги чемпионов, на НСК "Олимпийский" не будут запускать большое количество людей. Однако после феерической победы "Шахтера" над мадридским "Реалом" миллионы украинцев не пропустят встречу дончан с итальянцами.