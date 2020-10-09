Первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир 31 августа тайно посещал имение украинского олигарха Рината Ахметова под Киевом. Журналисты получили комментарии по этому поводу от самого Шефира и из Офиса Президента.

Помощник Зеленского Шефир посещал Ахметова, – "Схемы"

О тайной встрече Шефира и Ахметова журналисты программы "Схемы" рассказали в программе-расследовании "Зе-Ахметов": как строят отношения самый богатый олигарх страны и президент Зеленский" .

Читайте также Ахметов финансирует "Слугу народа" и Офис Президента – СМИ: реакция олигарха и ОП

По свидетельству "Схем", 31 августа из боковых ворот Офиса Президента выехала Audi А8 с "номерами прикрытия", которой регулярно пользуется Сергей Шефир.

Автомобиль заехал к заправке на дороге в Конча-Заспу. Туда же и в то же время подъехало авто охраны Рината Ахметова и бронированный Mercedes-Maybach.

Журналисты зафиксировали, как Шефир вышел из Audi и пересел в Maybach , который после этого поехал в поселок Плюты в Киевской области – в имение Ахметова.



"Схемы" зафиксировали, как Шефир пересел со своего авто в Maybach Ахметова

Комментарии ОП и Сергея Шефира о вероятной тайной встрече с Ахметовым

Сергей Шефир в ответ на запрос журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию подчеркнул:

"Отвечу на все вопросы сразу. Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю. Точка".

В пресс-службе Ахметова "Схемам" на запрос не ответили.



Сергей Шефир ответил "схема", что ничего плохого или противозаконного не делает

Но ответили в Офисе Президента:

"16 марта 2020 во время встречи с представителями крупного бизнеса (среди прочих и с участием Рината Ахметова) глава государства Владимир Зеленский обсуждал вопросы противодействия распространению COVID-19. В дальнейшем других встреч (включая частные или неофициальные) президента Украины с бизнесменом Ринатом Ахметовым не было. Глава государства тоже не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи".