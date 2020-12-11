Накануне Дня Святого Николая на главной елке страны на Софийской площади появится рождественская звезда. Ней заменят сказочную шляпу, которую сначала установили организаторы праздников.

Об этом заявил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, сообщает УНН. Судя по всему, организаторы праздника решили пойти на поводу у той части общественности, которая выражала недовольство необычным украшением.

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Кроме того, шляпа на елке возмутил представителей Православной церкви Украины, которые аргументировали свою позицию тем, что "шляпа не имеет ничего общего с Рождеством и Новым годом.

Менять ничего не собирались

Несмотря на довольно долгие обсуждения скандальной детали елки, еще несколько часов назад в Folk Ukraine активно объясняли всем, что именно означает такое украшение.

И хотя организаторы праздника говорили, что все недовольство людей связано с тем, что "украинцы находятся в напряжении из-за сложной ситуации с пандемией, экономическими вызовами и безработицей".

Впрочем, вскоре после этого Игорь Добруцкий все же изменил позицию по шляпе. С чем именно это связано, неизвестно.

Накануне дня Святого Николая шляпа будет снята и заменена на восьмиугольную рождественскую звезду. Что еще будет в день святого Николая остается сюрпризом, увидите,

– отметил Добруцкий.