Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился в местные комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве, Сумах и Харькове. Он призвал их самостоятельно ужесточить карантинные ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение COVID-19.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 октября, передает пресс-служба Кабмина.

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Он отметил, что ранее местные власти просили предоставить им больше полномочий. Сейчас в регионах есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса.

Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность,

– подчеркнул премьер-министр.

Также во время совещания с руководителями регионов в правительстве определили новый план мер, чтобы противостоять недугу. В частности, Денис Шмыгаль рассказал, что будут проведены дополнительные мероприятия по увеличению койкомест в больницах, увеличению обеспеченности коек кислородом.

Также Минздрав активизирует работу по сертификации производителей медицинского кислорода.

Задания, которые дали региональным руководителям:

наладить контакты с МВД, Госпродпотребслужбой, по проведению массовых мероприятий и работы учреждений с накоплением людей;

разработать четкие маршруты доставки больных при увеличении количества больниц.