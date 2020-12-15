В Киеве на Шулявском путепроводе 15 декабря упали сразу 3 столба освещения. Полиция открыла уголовное производство.

Дело открыли по статье Уголовного кодекса "О нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета в фейсбуке, со ссылкой на прокуратуру города.

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Досудебным расследование занимается следственный отдел Соломенского управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.

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