На Шулявском мосту упали электростолбы: открыли уголовное дело
В Киеве на Шулявском путепроводе 15 декабря упали сразу 3 столба освещения. Полиция открыла уголовное производство.
Дело открыли по статье Уголовного кодекса "О нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета в фейсбуке, со ссылкой на прокуратуру города.
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Досудебным расследование занимается следственный отдел Соломенского управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.
Что произошло
- Недалеко от станции метро "Шулявская" упали сразу 3 столба освещения. Сообщение об этом в полицию поступило примерно в 15:00.
- В результате повреждено 9 автомобилей. К счастью, среди людей пострадавших нет.
- Из-за аварии движение транспорта парализовало во все 4 стороны. Троллейбусы № 22, 27, 30, 42 были вынуждены изменить свое движение.
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