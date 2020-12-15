ЧП произошло днем 15 декабря на Шулявском путепроводе. На проезжую часть упали 3 электроопоры освещения, что заблокировало движение в направлении станции метро "Дорогожичи".

Водители, которые ехали по мосту во время падения, успели заблаговременно остановиться, поэтому в результате инцидента никто не пострадал, сообщает 24 канал. Причины падения пока неизвестны.

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В пресс-службе КГГА отметили, что разбираться с тем, из-за чего именно относительно новые опоры оказались на дороге, будут правоохранители.

Коммунальщики на месте

Сейчас на месте происшествия работают представители коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева", работники "Киевпастранса" и аварийные бригады "Киевгорсвет".

Они стараются как можно быстрее убрать опоры с проезжей части, а также восстановить освещение путепровода.

Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента – чтобы виновные понесли ответственность,

- отметил в фейсбуке мэр Виталий Кличко.



Из-за падение опор освещения движение Шулявским путепроводом невозможно / Фото КГГА

Троллейбусы изменили движение

Из-за обрыва линии освещения по Шулявскому путепроводу не могут проехать троллейбусы маршрутов № 22, 26, 30 и 42.

На время преодоления последствий падения троллейбусы будут ездить другим путем:

№ 22 – до улицы Дегтяревской и Индустриального путепровода;

№ 27 – станции метро "Почайна" до улицы Дегтяревская;

№ 30 – через Воздухофлотский проспект до станции метро "Лукьяновская";

№ 42 – к индустриальному путепроводу.



Комунальщики пытаются убрать сломанные опоры / Фото КГГА

Смотрите видео с места падения опор освещения на Шулявском путепроводе: