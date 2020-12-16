После падения 3 опор освещения на открытом год назад Шулявском мосту, подрядчики ночью обследовали все опоры, которые не сломались. Некоторые из них, как выяснилось, также могли упасть в любой момент.

Новые опоры освещения вскоре установят за счет подрядчика, сообщил в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко. Замены и ремонт должны провести бесплатно для Киева из-за гарантии, которая составляет 50 лет.

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Кроме того, компания-заказчик строительства – "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" – будет требовать возмещения убытков владельцам авто жителей столицы.

9 опор под замену

По словам Кличко, после обследования опор освещения, подрядчик демонтировал 6 опор, которые также были плохо закреплены. Таким образом компании придется установить 9 нормально укрепленных столбов.

Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору – как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений",

– написал Кличко.