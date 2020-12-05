На Клавдиевской фабрике елочных украшений в Киевской области изготавливали новогодние игрушки с надписью "армия России". На предприятии заявили, что от российского рынка отказаться не смогли.

Для чего изготавливали игрушки с надписями страны-агрессора

Фабрика за 6 лет не смогла отказаться от российского рынка из-за конкуренции с китайскими производителями. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления Павел Гукасов в фейсбуке.

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Гукасов признался, что часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию. Заказы размещали через CRM-систему для быстрого выполнения.

По словам исполняющего обязанности главы правления, из-за кризиса и карантина снизился поток экскурсий. Поэтому дальнейшее существование фабрики было под угрозой.

Развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания,

– убеждает Гукасов.

Мужчина утверждает, что сотрудники не знали, что не нужно брать заказы подобного формата.

Что будет с игрушками с надписью "армия России"

Гукасов подчеркнул, что весь тираж ликвидировали. Кроме того, по словам представителя фабрики, в дальнейшем все заказы будут проходить цензурный и этический контроль.

Что этому предшествовало

Накануне блогер Сергей Савчук обнародовал видео с Клавдиевской фабрики.

На нем было видно, как на предприятии изготавливали украшения с изображенной звездой с надписью: "армия России".

В соцсетях сразу начался скандал.

Смотрите видео инцидента: