Скандал с новогодними игрушками с надписью "армия России": объяснение и реакция фабрики
На Клавдиевской фабрике елочных украшений в Киевской области изготавливали новогодние игрушки с надписью "армия России". На предприятии заявили, что от российского рынка отказаться не смогли.
Для чего изготавливали игрушки с надписями страны-агрессора
Фабрика за 6 лет не смогла отказаться от российского рынка из-за конкуренции с китайскими производителями. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления Павел Гукасов в фейсбуке.
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Гукасов признался, что часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию. Заказы размещали через CRM-систему для быстрого выполнения.
По словам исполняющего обязанности главы правления, из-за кризиса и карантина снизился поток экскурсий. Поэтому дальнейшее существование фабрики было под угрозой.
Развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания,
– убеждает Гукасов.
Мужчина утверждает, что сотрудники не знали, что не нужно брать заказы подобного формата.
Что будет с игрушками с надписью "армия России"
Гукасов подчеркнул, что весь тираж ликвидировали. Кроме того, по словам представителя фабрики, в дальнейшем все заказы будут проходить цензурный и этический контроль.
Что этому предшествовало
- Накануне блогер Сергей Савчук обнародовал видео с Клавдиевской фабрики.
- На нем было видно, как на предприятии изготавливали украшения с изображенной звездой с надписью: "армия России".
- В соцсетях сразу начался скандал.
Смотрите видео инцидента:
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