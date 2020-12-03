Киевская полиция отчиталась за борьбу с нарушениями карантина в метро. За все время правоохранители выписали аж 3 штрафа на 17 тысяч гривен, а когда парламент ввел новый, меньший, штраф – работа пошла лучше.

Полицейские выписали 85 штрафов за отсутствие маски или неправильное ее использование. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

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Отмечается, что полицейские столичной подземки задокументировали 148 нарушений пассажирами соблюдения карантинных ограничений. Это за все время действия карантина.

Три человека за отсутствие маски привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Остальных наказали значительно меньше – новый штраф составляет от 170 до 255 гривен.

Руководство киевской полиции отмечает, что правоохранители не злоупотребляют штрафованием.

Полиция в первую очередь проводит превентивные и разъяснительные мероприятия с пассажирами,

– пишут на сайте Нацполиции.

Протоколы составляют на нарушителей, которые категорически не согласны с требованиями закона – отказываются носить маски. Хотя полиция может любезно предоставить такую ​​вещь любому пассажиру, если ее у него нет.

Как полиция борется с коронавирусом в метро: смотрите видео