Сколько в Киеве оштрафовали людей за отсутствие маски в метро: полиция назвала цифры
Киевская полиция отчиталась за борьбу с нарушениями карантина в метро. За все время правоохранители выписали аж 3 штрафа на 17 тысяч гривен, а когда парламент ввел новый, меньший, штраф – работа пошла лучше.
Полицейские выписали 85 штрафов за отсутствие маски или неправильное ее использование. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
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Отмечается, что полицейские столичной подземки задокументировали 148 нарушений пассажирами соблюдения карантинных ограничений. Это за все время действия карантина.
Три человека за отсутствие маски привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Остальных наказали значительно меньше – новый штраф составляет от 170 до 255 гривен.
Руководство киевской полиции отмечает, что правоохранители не злоупотребляют штрафованием.
Полиция в первую очередь проводит превентивные и разъяснительные мероприятия с пассажирами,
– пишут на сайте Нацполиции.
Протоколы составляют на нарушителей, которые категорически не согласны с требованиями закона – отказываются носить маски. Хотя полиция может любезно предоставить такую вещь любому пассажиру, если ее у него нет.
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