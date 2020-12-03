Сколько заведений в Киеве проверили и оштрафовали за время карантина выходного дня
За 3 недели действия карантина выходного дня правоохранители проверили почти 5 тысяч заведений в Киеве. В результате полиция открыла 3 уголовных дела и наложила более 700 штрафов.
Статистику количества проверок и активных нарушителей "РБК-Украине" сообщили в Нацполиции.
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Сколько заведений проверили в Киеве во время карантина выходного дня
- в течение 14 – 15 ноября, когда был введен запрет, полиция проверила 1356 заведений;
- в течение 21 – 22 ноября – 1509 учреждений;
- в последние дни действия карантина выходного дня, 28 – 29 ноября – 1510.
Чаще всего под контроль правоохранителей попадали заведения общественного питания (690), реже – хостелы (99).
Сколько и какие заведения оштрафовали
В целом полиция наложила штрафы на 714 заведений.
- 404 торгово-развлекательные центра;
- 202 ресторана (кафе и бары)
- 76 ночных клубов;
- 32 хостела.
Кроме административных дел, полиция также открыла 3 уголовных производства.
К слову, наиболее активно нарушали карантин в Киеве в первые выходные его действия.
Сколько протоколов и на какие заведения составили / Инфографика "РБК-Украина"
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