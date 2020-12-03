За 3 недели действия карантина выходного дня правоохранители проверили почти 5 тысяч заведений в Киеве. В результате полиция открыла 3 уголовных дела и наложила более 700 штрафов.

Статистику количества проверок и активных нарушителей "РБК-Украине" сообщили в Нацполиции.

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Сколько заведений проверили в Киеве во время карантина выходного дня

в течение 14 – 15 ноября, когда был введен запрет, полиция проверила 1356 заведений;

в течение 21 – 22 ноября – 1509 учреждений;

в последние дни действия карантина выходного дня, 28 – 29 ноября – 1510.

Чаще всего под контроль правоохранителей попадали заведения общественного питания (690), реже – хостелы (99).

Сколько и какие заведения оштрафовали

В целом полиция наложила штрафы на 714 заведений.

404 торгово-развлекательные центра;

202 ресторана (кафе и бары)

76 ночных клубов;

32 хостела.

Кроме административных дел, полиция также открыла 3 уголовных производства.

К слову, наиболее активно нарушали карантин в Киеве в первые выходные его действия.

Обратите внимание! Ранее Максим Степанов заявил, что Украине удалось уменьшить количество новых случаев коронавируса в сутки. Это стало возможным благодаря внедрению карантина выходного дня.



Сколько протоколов и на какие заведения составили / Инфографика "РБК-Украина"