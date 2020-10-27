Электричка, которая курсирует между центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь", попала в аварию утром 27 октября. Под колеса попала женщина, которая шла путями.

Об ужасном инциденте, который произошел у Железнодорожного шоссе, сообщает "Киев оперативный". Свидетели инцидента говорят, что от удара женщину отбросило почти на 10 метров.

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Она получила травмы, но выжила. Пострадавшей вызвали "скорую", которая ее госпитализировала.

Что известно о сбитии женщины электричкой в ​​Киеве

По предварительным данным, пострадавшая гуляла на путях и, возможно, не слышала приближения электрички из-за музыки в наушниках. Экспресс "Киев – Борисполь" избежать столкновения с ней не мог, поскольку для остановки скоростного поезда нужно чуть ли не несколько километров.

На видео, которое сделали очевидцы, видно, как женщина лежит на путях рядом с поездом, но не двигается.

Смотрите видео с места сбития женщины экспрессом "Киев – Борисполь":

Сейчас на месте инцидента работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.