На Обуховской трассе в Киеве произошло смертельное ДТП. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Видео с места ДТП опубликовали в телеграм-канале "Киев Оперативный".

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На видео можно увидеть, что в результате ДТП пострадали 2 автомобиля. Обстоятельства происшествия неизвестны. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Киева для подтверждения информации о погибших и деталях ДТП.

Смотрите видео с места ДТП в Киеве:

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