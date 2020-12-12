В Киеве произошло смертельное ДТП: видео – СМИ
На Обуховской трассе в Киеве произошло смертельное ДТП. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Видео с места ДТП опубликовали в телеграм-канале "Киев Оперативный".
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На видео можно увидеть, что в результате ДТП пострадали 2 автомобиля. Обстоятельства происшествия неизвестны. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Киева для подтверждения информации о погибших и деталях ДТП.
Смотрите видео с места ДТП в Киеве:
Смертельные ДТП в декабре
- 5 декабря в ДТП в Луганской области погиб 39-летний боец батальона полиции особого назначения "Луганск-1". Он столкнулся с микроавтобусом.
- 6 мая в селе Новая Шипка Одесской области на дорогу внезапно выбежала лошадь. Она столкнулась с автомобилем, в результате чего умер и водитель, и животное.
- 9 декабря на трассе Львов – Ковель водитель белорусского грузовика сбил 34-летнего мужчину. Пострадавший погиб на месте происшествия.
- 10 декабря в Одессе водитель Mazda наехал на 3 волонтеров. Из-за этого двое из них погибли сразу, а третьего в тяжелом состоянии увезли в больницу.
- В этот же день случилось еще одно смертельное ДТП. В Киеве водитель на арендованном автомобиле не справился с управлением и влетел в столб. Из-за этого погибли 2 человека, которые находились в салоне автомобиля.
- 11 декабря в Киеве грузовик сбил 50-летнего мужчину. Тот переходил дорогу в не предназначенном месте. Фура протянула пешехода еще 100 метров. От полученных травм он погиб на месте.
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