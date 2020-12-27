Авария с жуткими последствиями произошла на Киевщине, между населенными пунктами Капитановка и Мила. Ночью 27 января на развороте столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП погибли 2 людей.

В аварии погибли два человека

Volvo и Honda не разминулись на Житомирской трассе. Об этом информирует ДТП.kiev в фейсбуке.

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В автомобиль Honda при попытке разворота в направлении Киева врезался Volvo. По предварительной информации, два человека, бывшие в Honda, не были пристегнуты ремнями безопасности. Они вылетели из машины и погибли на месте аварии.

Пассажиры и водитель Volvo получили травмы

Что касается Volvo, то после удара машина врезалась в отбойник. Водитель и пассажиры получили травмы.

Смотрите фото и видео с места ужасной аварии:

На Харьковщине тоже произошло смертельное ДТП

Отметим, что накануне на Харьковщине тоже смертельным стало столкновение грузовика и легковушки. В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка легкового автомобиля.