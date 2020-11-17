В Киеве выпал первый снег: фото, видео
В столице 17 ноября выпал первый снег. Погода в Киеве ухудшилась, а температура воздуха опустилась до отметки в 0 градусов.
Впервые в 2020 году в Киеве выпал снег, сообщает 24 канал.
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Температура воздуха в столице опустилась до 0 градусов. Согласно прогнозам, ночью столбики термометров будут достигать -1...-3 градусов.
Сейчас идет мокрый и мелкий снег. Ситуация на дорогах пока спокойная.
Напомним, что в Киевской городской государственной администрации предупреждали об осадках. Кроме того, там отметили, что спецтехника готова очищать дороги от снега при необходимости.
В столице падает первый снег / Фото Елены Трибушной, 24 канал
Первый снег в Киеве: смотрите видео
Снег в Украине в 2020: основное
- Еще в середине октября в Карпатах выпал первый снег. С тех пор на популярных горнолыжных курортах уже несколько раз были снегопады.
- 14 ноября снег выпал в городе Шостка, на Сумщине, а 15 ноября снег выпал и в Харькове.
- 16 ноября первыми зимними осадками потешились жители Днепропетровской области, правда, недолго – снег быстро растаял.
- Кроме того, на днях снега насыпало в других регионах Украины, в частности, в Харьковской, Полтавской и Луганской областях.
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