В столице 17 ноября выпал первый снег. Погода в Киеве ухудшилась, а температура воздуха опустилась до отметки в 0 градусов.

Впервые в 2020 году в Киеве выпал снег, сообщает 24 канал.

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Температура воздуха в столице опустилась до 0 градусов. Согласно прогнозам, ночью столбики термометров будут достигать -1...-3 градусов.

Сейчас идет мокрый и мелкий снег. Ситуация на дорогах пока спокойная.

Напомним, что в Киевской городской государственной администрации предупреждали об осадках. Кроме того, там отметили, что спецтехника готова очищать дороги от снега при необходимости.

В столице падает первый снег / Фото Елены Трибушной, 24 канал

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