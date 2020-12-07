На днях правоохранители остановили Volkswagen с подозреваемыми нарушителями закона. Отследили машину патрульные вероятных злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения.

Остановили машину мужчин копы по плану "Перехват", который объявили в Киеве из-за ограбления мужчины, сообщили в патрульной полиции Киева. О происшествии правоохранители узнали от заявителя.

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Пострадавший рассказал диспетчеру о том, что группа неизвестных отобрала у него золотую цепочку.

Как задержали подозреваемых

Volkswagen, в котором находились 6 человек, был объявлен в розыск. Передвижение машины отслеживали копы, которые смотрели в мониторы камер установленных в Киеве камер видеонаблюдения.

После остановки машины патрульные задержали всех мужчин, которые были в салоне автомобиля.

Вероятных злоумышленников отследили по камерами видеонаблюдения / Фото патрульной полиции Киева

На место инцидента вызвали следователей. Они задокументировали все обстоятельства задержания, завели уголовное дело из-за ограбления и занимаются его раскрытием.

Если вину задержанных признает суд, им грозит от 4 до 6 лет заключения.