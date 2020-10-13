В центре Борисполя элитный Mercedes-Benz GLS буквально снес девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшая получила травмы. Ее госпитализировали с места происшествия медики "скорой".

Видеозапись ДТП, в котором пострадала школьница, опубликовали в фейсбуке полиции Киевской области. По данным копов, за рулем внедорожника находилась 41-летняя владелица, которая не остановилась на пешеходном переходе.

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По данным ТСН, водителем оказалась сотрудница прокуратуры Киева. Ее правоохранители даже не задерживали.

Пострадавшая в реанимации

Девочку, которая после удара огромного авто отлетела чуть ли не на 10 метров от него, медики отправили в реанимацию. Она получила травму головы и перелом ключицы. Сейчас угрозы жизни ребенка врачи не видят.

Опасный переход

Место, где произошла ужасная авария, жители Борисполя называют очень опасным. Едва ли не каждый день водители пролетают мимо этого перехода, не видя пешеходов. Установить светофоры здесь должны были еще летом. По крайней мере 23 июня на заседании исполкома было решено это сделать, но никаких регулировочных устройств на опасном участке так и не появилось.

Смотрите видео сбития ребенка с участием сотрудницы прокуратуры Киева: