Появились некоторые подробности о ДТП на Киевщине – во время съемок фильма разбили дорогую и единственную в Украине Lamborghini Huracan. В сюжет ленты это не входило. Ее приобрели за 220 тысяч долларов, но киношники машину брали в аренду.

Также ранее сообщалось, что за рулем был актер, но это не так – суперкаром управлял инструктор. Водитель находится в больнице. Об этом сообщает ТСН.

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Ремонт машины обойдется в 60 тысяч долларов. А приобрели ее в США за 220 тысяч долларов – это больше 6 миллионов гривен.

От суперкара почти ничего не осталось / Фото Perepichka News