Стала известна стоимость Lamborghini Huracan, которую разбили возле Киева: снимали фильм
Появились некоторые подробности о ДТП на Киевщине – во время съемок фильма разбили дорогую и единственную в Украине Lamborghini Huracan. В сюжет ленты это не входило. Ее приобрели за 220 тысяч долларов, но киношники машину брали в аренду.
Также ранее сообщалось, что за рулем был актер, но это не так – суперкаром управлял инструктор. Водитель находится в больнице. Об этом сообщает ТСН.
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Ремонт машины обойдется в 60 тысяч долларов. А приобрели ее в США за 220 тысяч долларов – это больше 6 миллионов гривен.
От суперкара почти ничего не осталось / Фото Perepichka News
Что известно о ДТП с Lamborghini Huracan:
- Это была единственная такая машина на территории Украины.
- Владелец суперкара пожелал остаться неизвестным.
- Lamborghini Huracan сдавали на прокат.
- В день ДТП его арендовали для съемок фильма, но в одной из сцен водитель-инструктор потерял управление над автомобилем и врезался в деревья.
- Скорость машины в момент аварии составляла 200 километров в час.
- Сообщается, что Lamborghini была застрахована.
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