Из-за пандемии COVID-19 туристическая сфера Киева понесла огромные потери. Из-за фактического отсутствия иностранных и не только гостей убытки столицы составили почти 1 миллиард долларов.

Чтобы хоть как-то возобновить туристическую деятельность, чиновники разработали план на 2021 год. Об этом на брифинге рассказала руководитель Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.

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По ее словам, в 2019 году иностранцы оплатили 62 миллиона гривен туристического сбора, но в этом году эта сумма составила лишь 30 миллионов.

Надежда на украинцев

По словам чиновницы, из-за карантинных ограничений в бюджет столицы не попали 20 миллионов гривен. Частично компенсировать эти потери представители власти надеются в конце года, благодаря прибытию в Киев внутренних туристов.

Что планируют сделать в Киеве ради наплыва туристов

В 2021 году в КГГА хотят заняться продвижением города в странах Ближнего Востока, а также Скандинавии. Также в Киеве появится мобильное приложение для туристов и туристический маршрут для людей с недостатками зрения.

Киев – интересная локация на уикенд для скандинавских стран. Но пока там мы не известны. Для стран Персидского залива и Ближнего Востока привлекательным является медицинский туризм, который у нас быстро развивается. В частности, репродуктивная медицина, клеточная терапия, стоматология,

– рассказала Радова.

Будут учить полицию и медиков

Кроме того, ради создания положительного имиджа города и комфорта иностранцев в Киеве планируют создать так называемую Академию гостеприимства.

На семинары с участием опытных преподавателей туда будут направлять полицейских и работников медицинских учреждений, которые чаще всего взаимодействуют с туристами.

Туризм оправится за 1,5 – 2 года

Чиновники надеются, что при благоприятных условиях и совместимых с бизнесом усилиях показатели туризма за 1,5 – 2 года восстановятся к показателям середины 2019 года. Тогда Киев посетили 500 тысяч иностранцев и 2 – 3 миллиона внутренних туристов.

Смотрите видео с брифинга по восстановлению туризма в Киеве: