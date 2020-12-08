Карантин ценой в миллиард долларов: стали известны убытки Киева из-за отсутствия туристов
Из-за пандемии COVID-19 туристическая сфера Киева понесла огромные потери. Из-за фактического отсутствия иностранных и не только гостей убытки столицы составили почти 1 миллиард долларов.
Чтобы хоть как-то возобновить туристическую деятельность, чиновники разработали план на 2021 год. Об этом на брифинге рассказала руководитель Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.
Смотрите также Ограничения в Киеве во время локдауна: будет ли работать метро
По ее словам, в 2019 году иностранцы оплатили 62 миллиона гривен туристического сбора, но в этом году эта сумма составила лишь 30 миллионов.
Надежда на украинцев
По словам чиновницы, из-за карантинных ограничений в бюджет столицы не попали 20 миллионов гривен. Частично компенсировать эти потери представители власти надеются в конце года, благодаря прибытию в Киев внутренних туристов.
Что планируют сделать в Киеве ради наплыва туристов
В 2021 году в КГГА хотят заняться продвижением города в странах Ближнего Востока, а также Скандинавии. Также в Киеве появится мобильное приложение для туристов и туристический маршрут для людей с недостатками зрения.
Киев – интересная локация на уикенд для скандинавских стран. Но пока там мы не известны. Для стран Персидского залива и Ближнего Востока привлекательным является медицинский туризм, который у нас быстро развивается. В частности, репродуктивная медицина, клеточная терапия, стоматология,
– рассказала Радова.
Будут учить полицию и медиков
Кроме того, ради создания положительного имиджа города и комфорта иностранцев в Киеве планируют создать так называемую Академию гостеприимства.
На семинары с участием опытных преподавателей туда будут направлять полицейских и работников медицинских учреждений, которые чаще всего взаимодействуют с туристами.
Туризм оправится за 1,5 – 2 года
Чиновники надеются, что при благоприятных условиях и совместимых с бизнесом усилиях показатели туризма за 1,5 – 2 года восстановятся к показателям середины 2019 года. Тогда Киев посетили 500 тысяч иностранцев и 2 – 3 миллиона внутренних туристов.
Смотрите видео с брифинга по восстановлению туризма в Киеве:
Поделиться новостью