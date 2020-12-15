Столкновения ФЛП с силовиками в Киеве на Майдане: есть пострадавшие с обеих сторон
В Киеве протестуют ФЛП. Мирная акция превратилась в бойню. Во время столкновений на Майдане 15 декабря пострадали и митингующие, и правоохранители.
Ожоги глаз получили 39 стражей порядка, сообщает полиция Киева.
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На данный момент неизвестно количество пострадавших со стороны протестующих. Но в соцсетях и СМИ появляются сообщения о том, что пострадавшие есть. В частности, у одного из участников протеста из-за столкновения начались проблемы с сердцем.
Его отвели от эпицентра столкновений и дождались медиков.
Мужчину забрали на носилках / Фото РБК-Украина
На другом фото видно, что на земле лежит человек. Ему также оказывают первую медицинскую помощь.
О ситуации в Киеве на Майдане: смотрите видео 24 канала
Протесты ФЛП: что известно
Предприниматели 15 декабря в очередной раз вышли к стенам парламента с лозунгом: "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!" Акция началась мирно, однако во время установки палаток на Майдане Независимости вспыхнули столкновения. Силовики окружили митингующих – между ними началась толкотня и драки.
Митингующие требуют:
- Принять законопроекты, отменяющие введение кассовых аппаратов. Рада уже приняла документ, который откладывает введение аппаратов до 1 января 2022 года, но митингующих это не устраивает.
- Создать при Президенте Украины, постоянный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.
- Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС.
- Ввести мораторий на проверки микробизнеса до завершения реформы.
- Ввести мораторий на проверку микробизнеса до момента снятия ограничений, введенных из-за пандемии.
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