В Киеве протестуют ФЛП. Мирная акция превратилась в бойню. Во время столкновений на Майдане 15 декабря пострадали и митингующие, и правоохранители.

Ожоги глаз получили 39 стражей порядка, сообщает полиция Киева.

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На данный момент неизвестно количество пострадавших со стороны протестующих. Но в соцсетях и СМИ появляются сообщения о том, что пострадавшие есть. В частности, у одного из участников протеста из-за столкновения начались проблемы с сердцем.

Его отвели от эпицентра столкновений и дождались медиков.



Мужчину забрали на носилках / Фото РБК-Украина

На другом фото видно, что на земле лежит человек. Ему также оказывают первую медицинскую помощь.

О ситуации в Киеве на Майдане: смотрите видео 24 канала

Протесты ФЛП: что известно

Предприниматели 15 декабря в очередной раз вышли к стенам парламента с лозунгом: "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!" Акция началась мирно, однако во время установки палаток на Майдане Независимости вспыхнули столкновения. Силовики окружили митингующих – между ними началась толкотня и драки.

Митингующие требуют: