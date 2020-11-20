В Киеве ночью на 20 ноября произошла стрельба на Южном мосту. Как позже выяснилось, это были не бандитские разборки, а полиция задерживала преступников.

Люди, которые проезжали в это время по мосту, передали информацию, что одна машина была с кучей дыр от пуль. Об этом сообщали в сообществе dtp.kiev.ua.

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Другой свидетель написал, что проезжал это место около 9 вечера. "Действительно, заднее стекло одного из авто со следами огнестрела, штук 7 машин рядом и толпа народа вокруг", – пишет мужчина.

Стрельба на Южном мосту: смотрите видео

Люди подумали, что произошла очередная стрельба между бандами, но нет – это уголовный розыск Киевской области проводил задержание лиц, которых подозревают в многочисленных кражах – так называемых "барсеточников".

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный".

Детали этого инцидента пока неизвестны.