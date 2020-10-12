В центре Киева возле Майдана Независимости 11 октября состоялся автопробег, участники которого размахивали флагами Азербайджана и Турции, кричали "Карабах", а также стреляли из неустановленного оружия.

Об акции азербайджанцев в Киеве рассказали в издании "Цензор.Нет". Подробностей добавили и в отделе коммуникации полиции Киева.

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Автопробег и стрельба в Киеве 11 октября: что известно

Примерно в 17 часов полиция получила сообщение о правонарушении в центре Киева.

Речь шла о движении колонны автомобилей с символикой других государств и выстрелах.

Машины ехали возле Майдана Независимости, по улице Грушевского.

На месте инцидента правоохранители нашли 4 стреляные гильзы, но пострадавших якобы нет.

6 автомобилей полицейские впоследствии остановили в Соломенском районе столицы.

В автомобилях находились 14 иностранных граждан – все они будут объяснять полиции свое поведение.

Акция иностранцев в Киеве с флагами Азербайджана и Турции: фото и видео "Цензор.Нет"

Уголовное производство по факту инцидента начали по статье УК о хулиганстве , максимальное наказание за такое преступление – 7 лет лишения свободы.