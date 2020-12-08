Убийство Александра Деревянко в Киеве: суд отправил в СИЗО третьего подозреваемого – фото
Андрей Подоба, третий фигурант дела об убийстве известного музыканта Александра Деревянко, будет находиться в следственном изоляторе. Так 7 декабря решил Печерский суд Киева.
Андрея Подобу подозревают в сокрытии преступления и похищении вещей убитого Александра Деревянко, сообщает hromadske. Адвокаты злоумышленника просили суд избрать более мягкую меру пресечения.
Смотрите также Убийство музыканта Деревянко в Киеве: он обучал подозреваемых игре на гитаре
Юристы настаивали на том, что мужчина действовал под принуждением Дениса Мамедова.
Только перевозил вещи
Несмотря на то, что показания Подобия совпадают со словами другого подозреваемого Юрия Туманского, прокуроры отметили, что существуют серьезные решения побега подозреваемого, возможность давления на свидетелей и других фигурантов или уничтожить вещественные доказательства.
Сам Подоба в суде сказал, что его знакомый Денис Мамедов попросил его помочь перевезти вещи из одной квартиры в другую. Когда он приехал в жилище Деревянко, увидел тело. Тогда Мамедов якобы начал угрожать ему ножом.
Убийство Александра Деревянко, что известно
- Музыкант исчез в конце ноября 2020 года. После 2 недель с момента исчезновения друзья Деревянко обратились в полицию.
- 5 декабря стало известно, что мужчину убили, а преступление было тщательно спланированным.
- По данным следствия, убийство совершил тренер Денис Мамедов, который записался к Деревянко на обучение по игре на гитаре.
- Мамедов вместе с Туманским якобы убил музыканта в его квартире. Тело они отвезли в гараж в Борисполе и хотели забетонировать. Но не успели.
- В квартире Андрея Подобы во время обыска нашли музыкальные инструменты, принадлежавшие убитому.
Поделиться новостью