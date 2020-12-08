Андрей Подоба, третий фигурант дела об убийстве известного музыканта Александра Деревянко, будет находиться в следственном изоляторе. Так 7 декабря решил Печерский суд Киева.

Андрея Подобу подозревают в сокрытии преступления и похищении вещей убитого Александра Деревянко, сообщает hromadske. Адвокаты злоумышленника просили суд избрать более мягкую меру пресечения.

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Юристы настаивали на том, что мужчина действовал под принуждением Дениса Мамедова.

Только перевозил вещи

Несмотря на то, что показания Подобия совпадают со словами другого подозреваемого Юрия Туманского, прокуроры отметили, что существуют серьезные решения побега подозреваемого, возможность давления на свидетелей и других фигурантов или уничтожить вещественные доказательства.

Сам Подоба в суде сказал, что его знакомый Денис Мамедов попросил его помочь перевезти вещи из одной квартиры в другую. Когда он приехал в жилище Деревянко, увидел тело. Тогда Мамедов якобы начал угрожать ему ножом.

Убийство Александра Деревянко, что известно