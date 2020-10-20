Голосеевский районный суд 20 октября избрал меру пресечения таксисту, которого задержали по подозрению в сексуальном насилии над пассажиркой такси. Он признался в содеянном.

О пребывании под стражей подозреваемого на время досудебного расследования сообщили в полиции Киева. Возможности выйти под залог злоумышленнику судьи не предоставили.

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Имеющихся доказательств причастности мужчины к изнасилованию, а также его признания оказалось вполне достаточно для удовлетворения ходатайства прокуроров.

Что известно об изнасиловании пассажирки такси в Киеве

18 октября водитель службы такси Rapid на Volkswagen Passat завез женщину в лесополосу на Борщаговке. Несмотря на ее сопротивление, он избил и изнасиловал ее. После преступления мужчина отвез пострадавшую домой. Уже оттуда она сообщила о происшествии правоохранителям.

Как накажут таксиста

По факту совершения преступления следователи возбудили уголовное дело. Наказание, которое оно предусматривает – от 3 до 5 лет тюрьмы. Если при рассмотрении производства по существу служители Фемиды признают задержанного виновным, его привлекут к ответственности.