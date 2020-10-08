Бывшего пленника Кремля Александра Кольченко задержали во время акции в поддержку протестов в Беларуси под посольством страны в Киеве. Однако суд отменил наказание в виде 40 часов исправительных работ.

Решение принял Киевский апелляционный суд. Об этом сообщила адвокат Кольченко Евгения Закревская, передает "Ґрати".

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Против Кольченко возбудили административное дело о мелком хулиганстве. Тогда суд первой инстанции приговорил Кольченко 40 часам общественных работ.

Что известно о задержании Кольченко

10 августа под посольством Беларуси в Киеве проводили акцию солидарности с белорусским народом. Произошли столкновения между ее участниками и полицией, задержали нескольких человек, среди них был и бывший украинский политзаключенный Александр Кольченко.

Произошли столкновения между ее участниками и полицией, задержали нескольких человек, среди них был и бывший украинский политзаключенный Александр Кольченко. Правоохранители составили административные протоколы на пятерых человек в связи с "нарушением правопорядка".

в связи с "нарушением правопорядка". По данным полиции, во время акции группа мужчин нарушала правопорядок, а на требование прекратить они не реагировали.



Момент задержания Александра Кольченко в Киеве / фото "РБК-Украина"

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