Митинговал под посольством Беларуси: суд отменил наказание экс-политзаключенному Кольченко
Бывшего пленника Кремля Александра Кольченко задержали во время акции в поддержку протестов в Беларуси под посольством страны в Киеве. Однако суд отменил наказание в виде 40 часов исправительных работ.
Решение принял Киевский апелляционный суд. Об этом сообщила адвокат Кольченко Евгения Закревская, передает "Ґрати".
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Против Кольченко возбудили административное дело о мелком хулиганстве. Тогда суд первой инстанции приговорил Кольченко 40 часам общественных работ.
Что известно о задержании Кольченко
- 10 августа под посольством Беларуси в Киеве проводили акцию солидарности с белорусским народом. Произошли столкновения между ее участниками и полицией, задержали нескольких человек, среди них был и бывший украинский политзаключенный Александр Кольченко.
- Правоохранители составили административные протоколы на пятерых человек в связи с "нарушением правопорядка".
- По данным полиции, во время акции группа мужчин нарушала правопорядок, а на требование прекратить они не реагировали.
Момент задержания Александра Кольченко в Киеве / фото "РБК-Украина"
Что стоит знать об Александре Кольченко
- Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет.
- Его арестовали в Крыму и осудили за участие в "террористической организации" к 10 годам вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым.
- Он вернулся в Украину в рамках большого обмена пленных 7 сентября 2019 года.
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