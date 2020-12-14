Трех копов, которых связали детективы ГБР по подозрению в совершении тяжкого преступления, не посадили в следственный изолятор. Вместо содержания под стражей им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Голосеевский суд Киева принял такое решение, несмотря на требование прокуроров безальтернативного взятия злоумышленников под стражу, сообщает "Слидство.Инфо". Впрочем, подозреваемых хотя бы отстранили от должностей.

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Почему судьи не прислушались к представителям обвинения, неизвестно.

Без учета возможности

Судя по всему, служители Фемиды не обратили внимания на возможные связи полицейских в структурах, а также на то, что они могут влиять на свидетелей и избежать ответственности за преступление. Будут ли обжаловать прокуроры решение суда в апелляции, неизвестно.

В чем суть дела

По данным следователей, заместитель начальника отдела криминальной полиции и двое оперативников одного из управлений полиции Киева должны были разоблачить хранителя нелегальной добычи янтаря.

Вместо того, чтобы возбудить уголовное дело и привлечь злоумышленника к ответственности, копы якобы решили похитить подозреваемого и требовать у него 3 тысячи долларов ежемесячно. Мужчину они удерживали в гараже.

Вместо этого они обещали не заниматься расследованием дела.