Свержение ханукального светильника в Киеве: появилась информация о личности вандала
В Киеве на Контрактовой площади мужчина опрокинул один из символов еврейской общины – ханукальный светильник. Правоохранители уже сообщили злоумышленнику о подозрении. В сети пишут, что это Андрей Рачок.
Что известно о злоумышленнике
По данным полиции, ему – 36 лет. Свое преступление он снимал и транслировал онлайн в сети. Впоследствии мужчина удалил видео, но пользователи успели его сохранить и распространить. Об этом сообщает 24 канал.
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В телеграмме Объединенной еврейской общины Украины отметили, что злоумышленником является житель Киева Андрей Рачок. Своим поступком он хотел показать, "как следует вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий, геноцидом". Кроме того, мужчина заявил "Украинцы, мы – сила, жидам могила".
Интересно, что Рачок попытался опрокинуть ханукальный светильник на Контрактовой площади дважды. В первый раз, 10 декабря, ему это удалось. А второй, 12 числа, – ханукию приварили к Земле.
Смотрите видео, как Рачок повалил ханукию на Контрактовой площади в Киеве
Что грозит мужчине
Правоохранители открыли дело по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
Речь идет о ее 1 части – "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями"
Она предполагает:
- штраф от 1 400 до 8 500 гривен
- или ограничением свободы на срок до пяти лет,
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.
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Полиция жестко и мгновенно будет реагировать в рамках действующего законодательства на любые проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам,
– отметил глава столичной полиции Андрей Крищенко.
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