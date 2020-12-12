В Киеве на Контрактовой площади мужчина опрокинул один из символов еврейской общины – ханукальный светильник. Правоохранители уже сообщили злоумышленнику о подозрении. В сети пишут, что это Андрей Рачок.

Что известно о злоумышленнике

По данным полиции, ему – 36 лет. Свое преступление он снимал и транслировал онлайн в сети. Впоследствии мужчина удалил видео, но пользователи успели его сохранить и распространить. Об этом сообщает 24 канал.

К теме В Киеве полиция разыскала вандала, который повалил ханукию – видео

В телеграмме Объединенной еврейской общины Украины отметили, что злоумышленником является житель Киева Андрей Рачок. Своим поступком он хотел показать, "как следует вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий, геноцидом". Кроме того, мужчина заявил "Украинцы, мы – сила, жидам могила".

Интересно, что Рачок попытался опрокинуть ханукальный светильник на Контрактовой площади дважды. В первый раз, 10 декабря, ему это удалось. А второй, 12 числа, – ханукию приварили к Земле.

Смотрите видео, как Рачок повалил ханукию на Контрактовой площади в Киеве

Что грозит мужчине

Правоохранители открыли дело по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Речь идет о ее 1 части – "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями"

Она предполагает:

штраф от 1 400 до 8 500 гривен

или ограничением свободы на срок до пяти лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Еще один громкий инцидент Вандализм в Запорожье: повредили мемориальную доску детям, погибшим во время Голодомора – фото

Полиция жестко и мгновенно будет реагировать в рамках действующего законодательства на любые проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам,

– отметил глава столичной полиции Андрей Крищенко.