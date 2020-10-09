Департамент охраны культурного наследия КГГА внес "тарелку" на Лыбедской в перечень объектов культурного наследия. Кроме того, Минкульт хочет внести "тарелку" в перечень памятников архитектуры.

"Тарелка на Лыбедской" – это здание Украинского института научно-технической экспертизы и информации на улице Антоновича, 180. Как уточнили в КГГА, здание внесли в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

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Следующий шаг – внесение объекта в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. За дело взялся министр культуры Александр Ткаченко.

Почему "тарелку" хотят внести в памятки

Здание является уникальным по своему архитектурному решению. Продуманные акустические эффекты и планировка первого уровня делают ее одним из немногих таких зданий в столице. После реставрации сооружение может стать современным концертным залом,

– отметил Ткаченко.

Что еще известно о "тарелке"