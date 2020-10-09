"Тарелку" на Лыбедской в Киеве внесли в объекты культурного наследия
Департамент охраны культурного наследия КГГА внес "тарелку" на Лыбедской в перечень объектов культурного наследия. Кроме того, Минкульт хочет внести "тарелку" в перечень памятников архитектуры.
"Тарелка на Лыбедской" – это здание Украинского института научно-технической экспертизы и информации на улице Антоновича, 180. Как уточнили в КГГА, здание внесли в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.
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Следующий шаг – внесение объекта в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. За дело взялся министр культуры Александр Ткаченко.
Почему "тарелку" хотят внести в памятки
Здание является уникальным по своему архитектурному решению. Продуманные акустические эффекты и планировка первого уровня делают ее одним из немногих таких зданий в столице. После реставрации сооружение может стать современным концертным залом,
– отметил Ткаченко.
Что еще известно о "тарелке"
- Уже давно это здание находится в запущенном состоянии, а вокруг него возводят торговые центры Ocean Plaza уже построен, а Ocean Mall еще строится.
- Распространяется информация о том, что и саму "тарелку" продадут застройщикам под снос для строительства ТРЦ. В связи с этим возникли общественные движения с требованием сохранить и реконструировать ее.
- Дом с "летающей тарелкой" в Киеве возвели в 1971 году по проекту архитектора Флориана Юрьева. Сейчас там расположены Украинский институт научно-технической экспертизы и информации и Государственная научно-техническая библиотека Украины.