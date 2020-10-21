Одно из самых известных мест столицы Украины – легендарная "Тарелка" на Лыбидской – 20 октября, получила статус памятника архитектуры и теперь будет защищена государством.

Об этом в фейсбуке сообщил архитектор Виталий Молочко который занимается реставрацией здания. По словам творца, признания "тарелки" памятником архитектуры долго ждал архитектор легендарного здания Флориан Юрьев.

Смотрите также Из-за пандемии в Киеве затягивается реставрация "мазепинского" корпуса Могилянки

Долгое время судьба легендарной "Тарелки" на Лыбидской находилась в руках застройщика ТРЦ Ocean Mall. И хотя он обещал не разрушать здание, выполненное в стиле постмодернизма, никакой законной защиты помещение не мало.

После того, как министр культуры и информационной политики подписал приказ о внесении дома в реестр памятников архитектуры, ситуация изменилась – дом УкрИНТЭИ, также известный как "Летающая тарелка на Лыбидской", внесены в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры и монументального искусства (Приказ N 2202 от 20.10.20р. Охранный N 3000-Кв).

Чем известна тарелка на Лыбидской

В 1970-х годах в Киеве возле станции метро "Лыбидская" по приказу властей строили библиотеку Института научно-технической информации (УкрИНТЭИ). Проект разрабатывал известный архитектор Флориан Юрьев, который и решил разместить в достаточно узком помещении здания большой светомузыкальный театр.

Поскольку для традиционного проекта в выделенном месте не было нужных квадратных метров, архитектор вышел из сложного положения оригинально.

Вместо театра из-за позиции КГБ в помещении сделали кинолекционный зал с фресками вместо светомузыкальной аппаратуры.

Уникальный внешний вид здания сразу же принес ему популярность среди киевлян. Ее сразу же назвали "летающей тарелкой".



Здание библиотеки Института научно-технической информации / Фото zametkin.kiev.ua

Почему тарелку надо защищать

В августе 2017 года часть корпусов института отдали в аренду застройщику торгово-развлекательного центра Ocean Mall на 50 лет.

Договор предусматривал реконструкцию здания и сохранение внешнего вида памятника.

За год план строительства изменился. Подрядчик хотел "встроить" тарелку в ТРЦ. После протестов и возмущения общественности владелец Ocean Mall пообещал учесть пожелания автора проекта. Однако на здание до сих пор не распространялось действие закона, который защищает памятники архитектуры.



Тарелку могли разрушить или превратить в часть ТРЦ / Фото Виталия Молочка

Реконструкция в первоначальном виде

Чтобы "Тарелку" не разрушили, Виталий Молочко и Флориан Юрьев с мая 2020 года за собственные деньги ремонтировали ее купол, а члены союза архитекторов Украины писали письма к представителям власти. В конце концов 8 октября Экспертный совет Министерства культуры внес здание в реестр памятников архитектуры и монументального искусства. Тогда же в департаменте Департамент охраны культурного наследия КГГА вписали адрес тарелки в перечень памятников местного значения.

Окончательно судьбу тарелки решил министр Александр Ткаченко, который 20 октября подписал соответствующий приказ.



Приказ министра культуры / Фото Украинская правда. Жизнь