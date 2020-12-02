В Киеве в Театре на Подоле презентуют детективную историю по роману Ивана Франко. Произведение написано на основе реальных событий – громких судебных процессах по делам торговли людьми, которые состоялись в 1883 — 1892 годах во Львове.

Спектакль называется "Имитация" – герой через 5 лет возвращается домой с войны и распутывает странные вещи, которые происходят дома. Режиссер Игорь Матиев. Об этом пишет "Вечерний Киев".

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Постановка осуществлена по роману Ивана Франко 1892 года "Для домашнего очага".

Описание спектакля

Героиня решает проблему, которая знакома многим людям – где взять деньги – устроиться на дополнительную работу, продать имущество, купить лотерейный билет или найти свое решение. Теперь ее муж жаждет выяснить какое.

Речь идет о двуликости мира – когда на публику делаем одно, на самом деле другое, а потом публично осуждаем таких, как мы.

Это современное произведение, ведь за 100 лет потребности людей не изменились. И когда встает вопрос выживания, люди часто не брезгуют средствами,

– подчеркнул Игорь Матиев.

Так выглядит афиша спектакля / Иллюстрация Театра на Подоле

Он также добавил, что в Театре на Подоле любят Франко, и хотелось поставить не слишком известную вещь. "Выбрали психологический детектив".

Сочинение на реальных событиях

Иван Франко писал о реальных событиях. В частности, в 1883 году состоялся судебный процесс над госпожой Вайс, которая привлекала молодых девушек в свой частный дом разврата во Львове.

Бордель работал в течение двенадцати лет при содействии местных богатых "панычей", так называемых "сливок" аристократических обществ.

Спектакль "Имитация"