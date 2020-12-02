В Театре на Подоле в Киеве состоится премьера детектива по Ивану Франко
В Киеве в Театре на Подоле презентуют детективную историю по роману Ивана Франко. Произведение написано на основе реальных событий – громких судебных процессах по делам торговли людьми, которые состоялись в 1883 — 1892 годах во Львове.
Спектакль называется "Имитация" – герой через 5 лет возвращается домой с войны и распутывает странные вещи, которые происходят дома. Режиссер Игорь Матиев. Об этом пишет "Вечерний Киев".
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Постановка осуществлена по роману Ивана Франко 1892 года "Для домашнего очага".
Описание спектакля
Героиня решает проблему, которая знакома многим людям – где взять деньги – устроиться на дополнительную работу, продать имущество, купить лотерейный билет или найти свое решение. Теперь ее муж жаждет выяснить какое.
Речь идет о двуликости мира – когда на публику делаем одно, на самом деле другое, а потом публично осуждаем таких, как мы.
Это современное произведение, ведь за 100 лет потребности людей не изменились. И когда встает вопрос выживания, люди часто не брезгуют средствами,
– подчеркнул Игорь Матиев.
Так выглядит афиша спектакля / Иллюстрация Театра на Подоле
Он также добавил, что в Театре на Подоле любят Франко, и хотелось поставить не слишком известную вещь. "Выбрали психологический детектив".
Сочинение на реальных событиях
Иван Франко писал о реальных событиях. В частности, в 1883 году состоялся судебный процесс над госпожой Вайс, которая привлекала молодых девушек в свой частный дом разврата во Львове.
Бордель работал в течение двенадцати лет при содействии местных богатых "панычей", так называемых "сливок" аристократических обществ.
Спектакль "Имитация"
- Жанр – детектив
- Автор – Иван Франко
- Режиссер-постановщик и автор инсценировки – Игорь Матиев
- Художник-постановщик и художник по костюмам – Таисия Карась
- Актеры: Екатерина Шенфельд, Екатерина Вайвала, Игорь Николаев, Константин Темляк, Станислав Мельник, Евгений Ковырзанов
- Язык спектакля – украинский
- Спектакль продлится всего три дня – 4, 5, 6 декабря
- Начало в 18.00
- Адрес: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20а, зал Игоря Славинского
- Стоимость билетов: 300 гривен
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