Следователи СБУ раскрыли противоправный механизм, который организовал топ-менеджмент международного аэропорта "Борисполь". Схему реализовали при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Преступная схема в "Борисполе": как все происходило

Во время выполнения обязательств по договору по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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В 2017 – 2018 годах стороны вместе фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов.

Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности,

– говорится в сообщении.

Так обналичили почти 37 миллионов гривен государственных денег. А также сформировали налоговый кредит по НДС более чем на 6 миллионов гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас в офисах и домах фигурантов дела провели обыски.

Во время следственных действий изъяли

документацию;

электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных операциях;

заметки и черновики с записями, подтверждающими незаконность заключенных сделок.

Обратите внимание! В 2017 – 2018 годах гендиректором "Борисполя" был нынешний его руководитель – Павел Рябикин. Его заместителями работали Евгений Дыхне и финансовый директор Кирилл Звонарев.



Топ-менеджмент аэропорта "Борисполь" организовал преступную схему / Фото СБУ



Государство потеряло десятки миллионов гривен / Фото СБУ



В домах и офисах фигурантов провели обыски / Фото СБУ