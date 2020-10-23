Потерянные миллионы: как топ-менеджмент "Борисполя" организовал преступную схему – фото обысков
Следователи СБУ раскрыли противоправный механизм, который организовал топ-менеджмент международного аэропорта "Борисполь". Схему реализовали при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.
Преступная схема в "Борисполе": как все происходило
Во время выполнения обязательств по договору по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. Об этом информирует пресс-служба СБУ.
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В 2017 – 2018 годах стороны вместе фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов.
Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности,
– говорится в сообщении.
Так обналичили почти 37 миллионов гривен государственных денег. А также сформировали налоговый кредит по НДС более чем на 6 миллионов гривен.
Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас в офисах и домах фигурантов дела провели обыски.
Во время следственных действий изъяли
- документацию;
- электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных операциях;
- заметки и черновики с записями, подтверждающими незаконность заключенных сделок.
Топ-менеджмент аэропорта "Борисполь" организовал преступную схему / Фото СБУ
Государство потеряло десятки миллионов гривен / Фото СБУ