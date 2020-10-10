Радужный флаг на ТРЦ "Гулливер" в Киеве планировали показывать светом с 5 до 11 октября. Но внезапно инициаторы акции решили прекратить ее. В KyivPride говорят, что это произошло из-за угроз от "праворадикальных ксенофобов".

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Общественная организация KyivPride сообщила, что показ радужного флага на ТРЦ "Гулливер" в Киеве с 9 октября прекратят, пишет 24 канал.

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В организации возмущены, что "небольшая группка праворадикальных ксенофобов думает, что она может влиять на свободу самовыражения и решать, кто в нашей стране может иметь права человека, а кто – нет".

Поэтому KyivPride собирает сторонников 11 октября (международный день каминг-аута) прийти к ТРЦ "Гулливер" на мирную акцию.

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5 октября на здании ТРЦ "Гулливер" начали транслировать светом радужный флаг. Его показывали каждые 5 минут на 20 секунд, и так должно было продолжаться до 11 октября ежедневно с 18:30 до 22:00.

ТРЦ "Гулливер" в радужном свете: видео

Но 8 октября "Нацкорпус" под стенами ТРЦ организовал акцию с криками и файерами, требуя прекратить трансляцию флага.

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Что говорят в ТРЦ "Гулливер" об отмене трансляции флага ЛГБТ

PR-директор ТРЦ "Гулливер" Татьяна Атаджанова в комментарии " Украинской правде " заявила, что остановили трансляцию радужного флага решением рекламного агентства "Соль".

Мол, ТРЦ еще с 1 сентября отдал в аренду этому агентству все фасады, экраны и другие рекламные площади. Но несмотря на это в сторону "Гулливера" полетели "негативные упреки".

Предупреждение о погромах и нецензурные призывы, упреки о том, что "Гулливер" ни разу не поддержал семейные ценности или воинов АТО, что является неправдой, и требования снять все с эфира,

– рассказала Атаджанова.

"После вчерашних и сегодняшних поджогов, после запугивания посетителей, рекламное агентство предупредило нас, что для безопасности посетителей они остановили трансляцию", – подытожила она.