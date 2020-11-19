Три официальных места для парковки должны появиться в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева. Вскоре состоятся аукционы за право на эксплуатацию этих площадок.

Новым владельцам придется за собственные средства обустроить паркоплощадок, а также наладить их работу. Аукционы начнутся 30 ноября, сообщили в фейсбуке КП "Киевтранспарксервис".

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Предприниматели, которые хотят зарабатывать на обслуживании паркоплощадок, должны подать свои предложения до 29 ноября.

Новые старые места для парковки

Эксплуатировать паркоплощадки победители аукционов смогут в течение 3 лет. Речь идет о местах на пропечь Маяковского, 31, улице Братиславская, 9/1, а также проспекте Бажана, 8-б.

Ранее, судя по фотографиям, которые сделали сами работники коммунального предприятия, уже были парковки, но они фактически работали не официально. По крайней мере, на карте парковочного пространства Киева эти адреса не указаны.

Шаг к решению глобальной проблемы

Решение проблемы по обустройству официальных парковок является сверхсерьезным вызовом для властей Киева. Жители столицы постоянно жалуются на отсутствие мест, где можно оставить машину без нарушения правил дорожного движения.

При этом официальные паркоместа часто остаются пустыми, а идти несколько сотен метров от автомобиля до точки назначения владельцы транспортных средств не хотят. Впрочем, обустройство новых мест все же привлекает внимание автомобилистов и улучшает ситуацию в городе.