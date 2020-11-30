В Киеве годовалый ребенок отравился пиццей: там были "лисички"
В Киеве 29 ноября годовалая девочка попала в реанимацию из-за отравления грибами, которые она съела в пицце. Еду заказали родители ребенка.
Девочку забрала скорая. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
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Это произошло в воскресенье в Дарницком районе столицы. Родители вызвали скорую – у девочки была рвота. Врачам взрослые сообщили, что маленькая ела пиццу с лесными грибами – их называют "лисички".
Где именно была куплена пицца – неизвестно.
Ребенок с подозрением на острое отравление попал в реанимацию.
Вероятно, что в пицце были так называемые ложные лисички – это ядовитые грибы. Они провоцируют диарею, рвоту и слабый галлюциногенный эффект.
Ложные лисички могут вызвать галлюцинации / Инфографика 24 канала
В последнее время в Украине зафиксировали несколько летальных случаев.
- Девочка из Одесской области умерла от отравления грибами в свой день рождения.
- В Кривом Роге от отравления грибами умерли мать и дочь.
Кому категорически запрещено есть грибы
Если вы уверены в их качестве и безопасности, все равно не стоит их употреблять таким категориям людей:
- женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
- детям до 12 лет;
- людям пожилого возраста.
Основные симптомы отравления
- тошнота
- рвота;
- головная боль;
- боль в животе и галлюцинации.
Первые признаки могут появиться через 30 минут после еды.
Что делать при первых признаках отравления
- позвоните в "скорую";
- желудок промойте простой водой;
- примите сорбенты;
- употребляйте много жидкости: вода, подсоленная вода, прохладный чай – это поможет вывести токсины.
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Нельзя употреблять алкогольные напитки, молочные и кисломолочные продукты, любую пищу вообще. Ведь это может ускорить всасывание токсинов в организм.
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