В Киеве 29 ноября годовалая девочка попала в реанимацию из-за отравления грибами, которые она съела в пицце. Еду заказали родители ребенка.

Девочку забрала скорая. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Читайте также Киев попал в 20 мегаполисов с самым грязным воздухом

Это произошло в воскресенье в Дарницком районе столицы. Родители вызвали скорую – у девочки была рвота. Врачам взрослые сообщили, что маленькая ела пиццу с лесными грибами – их называют "лисички".

Где именно была куплена пицца – неизвестно.

Ребенок с подозрением на острое отравление попал в реанимацию.

Вероятно, что в пицце были так называемые ложные лисички – это ядовитые грибы. Они провоцируют диарею, рвоту и слабый галлюциногенный эффект.



Ложные лисички могут вызвать галлюцинации / Инфографика 24 канала

В последнее время в Украине зафиксировали несколько летальных случаев.

Девочка из Одесской области умерла от отравления грибами в свой день рождения.

В Кривом Роге от отравления грибами умерли мать и дочь.

Кому категорически запрещено есть грибы

Если вы уверены в их качестве и безопасности, все равно не стоит их употреблять таким категориям людей:

женщинам в период беременности и грудного вскармливания;

детям до 12 лет;

людям пожилого возраста.

Основные симптомы отравления

тошнота

рвота;

головная боль;

боль в животе и галлюцинации.

Первые признаки могут появиться через 30 минут после еды.

Что делать при первых признаках отравления

позвоните в "скорую";

желудок промойте простой водой;

примите сорбенты;

употребляйте много жидкости: вода, подсоленная вода, прохладный чай – это поможет вывести токсины.

К теме! Пик грибного сезона: как отличить ядовитый гриб от съедобного

Нельзя употреблять алкогольные напитки, молочные и кисломолочные продукты, любую пищу вообще. Ведь это может ускорить всасывание токсинов в организм.