В Киеве утром понедельника, 12 октября, наблюдаются огромные пробки. Тянучка образовалась на набережной, проспекте Бандеры и других улицах.

По состоянию на 9:00 утра в Киеве на многих дорогах движение ограничено из-за огромных пробок. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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На правом берегу Киева пробки образовались на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая, Новоконстантиновская, на проспекте Степана Бандеры и Героев Сталинграда, на Набережном шоссе, улицах Автозаводской, Семена Скляренко.

Осложнение движения заметно на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу затруднено движение по проспекту Бажана в сторону Южного моста, по улице Центральная, частично по проспекту Соборности и Броварскому проспекту в сторону правого берега, по проспекту Освободителей, улицам Миропольская и Братиславская, по проспекту Романа Шухевича.

Движение затруднено на всех мостах Киева в направлении правого берега: