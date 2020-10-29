Авария с серьезными материальными последствиями случилось в самом центре Киева вечером 29 октября. На перекрестке улиц Институтская и Шелковичная старенький "ВАЗ" ударил элитную Mercedes S-класса.

Об аварии, которая произошла на регулируемом перекрестке возле правительственного квартала, сообщает "Киев Оперативный". По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

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Из-за чего произошло столкновение автомобилей, неизвестно. Скорее всего, кто-то из водителей либо поехал на красный сигнал светофора, либо решил "проскочить" на мигающий желтый.



Mercedes получил немалые повреждения / Фото Киев Оперативный Mercedes получил немалые повреждения / Фото Киев Оперативный

Дорогая авария

От удара "ВАЗ" смял капот, бампер и крыло. А вот Mercedes серьезно пострадал. Удар пришелся в правый бок, из-за чего дверцы машины получили огромные вмятины. Частично "ВАЗ" задел еще и крыло недешевой легковушки.



Ремонт "немца" обойдется в копеечку / Фото Киев Оперативный

На месте происшествия работают патрульные, которые документируют все обстоятельства аварии. Они же будут составлять протоколы о нарушении правил дорожного движения одним из водителей.