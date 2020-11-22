Возле ресторана в Киеве нашли мертвой девушку
Вблизи ресторана в Голосеевском парке Киева 22 ноября нашли мертвой девушку. На месте работают правоохранители, которые пытаются установить обстоятельства предполагаемого убийства.
Утром 22 ноября возле ресторана, расположенного в Голосеевском парке города Киева, нашли мертвую девушку. Об этом сообщили в телеграмме "Вартові Еспресо".
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Тело обнаружили вблизи уличной уборной, которую уже не используют.
Погибшая была полураздетой. По предварительной информации, ее задушили.
Сейчас на месте инцидента работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Они устанавливают обстоятельства предполагаемого убийства.
Правоохранители оцепили территорию.
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