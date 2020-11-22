Вблизи ресторана в Голосеевском парке Киева 22 ноября нашли мертвой девушку. На месте работают правоохранители, которые пытаются установить обстоятельства предполагаемого убийства.

Утром 22 ноября возле ресторана, расположенного в Голосеевском парке города Киева, нашли мертвую девушку. Об этом сообщили в телеграмме "Вартові Еспресо".

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Тело обнаружили вблизи уличной уборной, которую уже не используют.

Погибшая была полураздетой. По предварительной информации, ее задушили.

Сейчас на месте инцидента работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Они устанавливают обстоятельства предполагаемого убийства.

Правоохранители оцепили территорию.

Обратите внимание! Ранее на улице Вышгородской в Киеве обнаружили мертвую девушку. Тело находилось во дворе жилого дома, между гаражами.