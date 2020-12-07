Стали известны имена двух подозреваемых в убийстве киевского музыканта Александра Деревянко. Один из них – тренер по фитнесу. Злоумышленники втерлись в доверие к музыканту – брали уроки игры на гитаре.

Одного из подозреваемых зовут Денис Мамедов. Ранее мужчина работал тренером в "Спортлайф". Об этом сообщил знакомый музыканта и подтвердили собеседники в правоохранительных органах, передает "Громадське".

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Мамедов был знаком с Деревянко и ходил к нему домой учиться играть на гитаре. С собой брал "друга". Так подозреваемые втерлись в доверие к своей жертве и имели доступ к его жилью.

Второй фигурант дела – Юрий Туманский, который также ходил на учебу. Он и Мамедов находятся в СИЗО. Правоохранители уже задержали и третьего подозреваемого, который помогал двум сообщникам в сокрытии убийства и похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты.



Задержание подозреваемых в убийстве Александра Деревянко / Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры

Убийство музыканта Александра Деревянко: что известно

Деревянко исчез в конце ноября – в последний раз его видели 22 числа. Музыканта привезли в больницу с разбитой губой и подозрением на травму головы. Он сам ушел из заведения и больше его никто не видел. Друзья не могли выйти на связь с Деревянко в течение 2 недель и обратились в полицию.

Правоохранители открыли квартиру мужчины и нашли записку, воткнутую в дверь: "Уехал в командировку. Звоните".

5 декабря стало известно, что его убили. Это было тщательно спланированное преступление. Подозреваемый в убийстве Денис Мамедов записался к Деревянко на уроки игры на гитаре и таким образом попал к нему в квартиру. Ему помогали еще двое сообщников. Один из них тоже ходил на занятия.

Преступники убили музыканта в его квартире. Мужчину сначала избили, а потом задушили гитарным грифом. Тело отвезли в заранее подготовленный гараж, который накануне арендовали в Борисполе. Там бандиты планировали забетонировать его. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемые обмотали тело музыканта одеялом и картоном.

Бандиты планировали сделать искусственные доказательства выезда Деревянко в самопровозглашенную "ЛНР" для инсценировки того, что якобы он уехал и потерялся там.

Целью банды были квартиры, принадлежавшие Александру Деревянко. Они каким-то образом планировали их переписать. Также преступники забрали деньги, драгоценности и музыкальные инструменты.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненное заключение.

Что известно об Александре Деревянко

Ему было 65 лет. Его специальность – ударные инструменты и бас-гитара. Делал аранжировки и профессиональную запись песен для многих музыкантов и любителей.

Играл с группами "Синяя Птица" (70-е), "Свитязь" (80-е), "Визит", "Кобза". С 90-х годов Деревянко работал в своей домашней студии "Umbrella Records". Делал записи для таких музыкантов как Тина Кароль, Петр Черный, Сергей Крылов, Матиас, "Песняры", Green Grey, Децл, а также D.A.Z. Machine.



Александр Деревянко / Фото из соцсетей