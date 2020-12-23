В Киеве правоохранители передали дело о смерти следователя СБУ Романа Закладного в суд. Следствие установило, что один из нападавших имеет психическую болезнь – шизофрению.

Прокуратура будет просить суд поместить его в психическую больницу с усиленным режимом. Другому обвиняемому грозит тюрьма. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Читайте также В Ровно 9-летняя девочка 4 раза приходила домой, но ее не впускали Убийство следователя СБУ в Киеве: что известно В Киеве, на улице Иорданской в ночь на 15 июля 2020 года нашли тело мужчины , который имел при себе удостоверение работника СБУ.

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. Там также заявили, что мужчина как раз должен был уходить на пенсию . В последнее время резонансных дел не вел.

. В последнее время резонансных дел не вел. Мужчина стал жертвой разбойников, которые нанесли ему удар по голове, от которого он умер.

Правоохранители задержали двух злоумышленников – одному 23 года, а другому 30 лет (именно у него обнаружили шизофрению). Они рецидивисты – ранее привлекались к уголовной ответственности. Подсудимые по делу убийства работника СБУ / Коллаж 24 канала

Удостоверение Романа Закладного, которое нашли у него в кармане / Фото UNN