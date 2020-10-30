Следователи полиции зарегистрировали уголовное производство по факту смертельной аварии возле Майдана Независимости в Киеве. Задержанному водителю Land Rover грозит лишение свободы.

О начале досудебного расследования дела сообщили в Офисе генпрокурора. Руководством производства будут заниматься работники киевской городской прокуратуры.

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Как утверждают правоохранители, происшествие квалифицировали как нарушение правил эксплуатации транспорта водителем, которое привело к гибели нескольких человек.

По официальным данным, в результате ДТП погибли на месте два человека, а еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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