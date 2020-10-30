Ужасное ДТП на Майдане: в прокуратуре определились с квалификацией дела
Следователи полиции зарегистрировали уголовное производство по факту смертельной аварии возле Майдана Независимости в Киеве. Задержанному водителю Land Rover грозит лишение свободы.
О начале досудебного расследования дела сообщили в Офисе генпрокурора. Руководством производства будут заниматься работники киевской городской прокуратуры.
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Как утверждают правоохранители, происшествие квалифицировали как нарушение правил эксплуатации транспорта водителем, которое привело к гибели нескольких человек.
По официальным данным, в результате ДТП погибли на месте два человека, а еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Подробнее о смертельном ДТП на Майдане в Киеве
- Авария произошла около 16:00 30 октября. 66-летний водитель авто Land Rover влетел в припаркованную машину, после чего внедорожник развернуло.
- Неуправляемая машина выехала на Майдан Независимости и влетела в толпу людей.
- Уже после сбития пешеходов Land Rover выехал на проезжую часть, где столкнулся с 4 автомобилями.
- Водителя задержали полицейские. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
- Если его вину докажут в суде, мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В то же время его могут лишить права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
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