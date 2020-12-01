Виталий Кличко принес присягу мэра в Киевсовете: видео
Избранный во второй раз мэром столицы Виталий Кличко 1 декабря принял участие в первой сессии Киевсовета IX созыва. На ней городской глава принес присягу и получил удостоверение.
В соответствии с требованиями процедуры, заседание Киевсовета началось с объявления результатов выборов мэра столицы и раздачи удостоверений, сообщает "Укринформ". Председатель Киевской ТИК Валентина Королькова отметила победителя Виталия Кличко, а также депутатов Киевсовета.
Смотрите также Официальные результаты местных выборов 2020 года: кто победил
После этого городской глава принес присягу и получил удостоверение мэра, пообещав работать на благо жителей города.
Когда же Кличко получил документы, руководитель территориальной избирательной комиссии зачитала решение о регистрации депутатов Киевсовета IX созыва.
107 новоизбранных депутатов получили удостоверения и вместе зачитали текст присяги. На этом первое заседание городского совета столицы после выборов закончилось.
Смотрите видео первого пленарного заседания Киевсовета IX созыва онлайн:
Как известно, 25 октября за действующего мэра Киева Виталия Кличко проголосовали 50,52% избирателей.
На выборах в городской совет победу одержали представители "Европейской солидарности".
В целом симпатии электората по Киеву распределились так:
- "Европейская Солидарность" – 20,52%;
- УДАР – 19,98%;
- "Единство" – 8,74%;
- ОПЗЖ – 7,81;
- "Слуга народа" – 7,53%;
- "Батькивщина" – 7,49%;
- "Голос" – 5,97%
Поделиться новостью