Избранный во второй раз мэром столицы Виталий Кличко 1 декабря принял участие в первой сессии Киевсовета IX созыва. На ней городской глава принес присягу и получил удостоверение.

В соответствии с требованиями процедуры, заседание Киевсовета началось с объявления результатов выборов мэра столицы и раздачи удостоверений, сообщает "Укринформ". Председатель Киевской ТИК Валентина Королькова отметила победителя Виталия Кличко, а также депутатов Киевсовета.

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После этого городской глава принес присягу и получил удостоверение мэра, пообещав работать на благо жителей города.

Когда же Кличко получил документы, руководитель территориальной избирательной комиссии зачитала решение о регистрации депутатов Киевсовета IX созыва.

107 новоизбранных депутатов получили удостоверения и вместе зачитали текст присяги. На этом первое заседание городского совета столицы после выборов закончилось.

Смотрите видео первого пленарного заседания Киевсовета IX созыва онлайн:

Как известно, 25 октября за действующего мэра Киева Виталия Кличко проголосовали 50,52% избирателей.

На выборах в городской совет победу одержали представители "Европейской солидарности".

В целом симпатии электората по Киеву распределились так: