Кличко забыли отдать удостоверение депутата Киевсовета, но он сам его нашел
Во время первого заседания новоизбранного Киевсовета 1 декабря Виталию Кличко забыли отдать его удостоверение депутата. Но мэр его нашел.
Это произошло в конце заседания во время финального слова городского головы. Виталий Кличко увидел свое удостоверение и решил пошутить.
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Он нашел его на трибуне после того, как депутаты приняли присягу.
"Удостоверение само нашло владельца", – сказал Кличко.
Кличко забыли отдать удостоверение депутата: смотрите видео
Впрочем, это удостоверение Кличко и не нужно, ведь он отказался от депутатства и выбрал работу на посту мэра столицы – удостоверение городского головы ему выдали в начале заседания. Однако Кличко забрал карточку депутата с собой.
Затем он вернулся в президиум и закрыл первое заседание нового Киевсовета.
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