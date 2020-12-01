Во время первого заседания новоизбранного Киевсовета 1 декабря Виталию Кличко забыли отдать его удостоверение депутата. Но мэр его нашел.

Это произошло в конце заседания во время финального слова городского головы. Виталий Кличко увидел свое удостоверение и решил пошутить.

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Он нашел его на трибуне после того, как депутаты приняли присягу.

"Удостоверение само нашло владельца", – сказал Кличко.

Кличко забыли отдать удостоверение депутата: смотрите видео

Впрочем, это удостоверение Кличко и не нужно, ведь он отказался от депутатства и выбрал работу на посту мэра столицы – удостоверение городского головы ему выдали в начале заседания. Однако Кличко забрал карточку депутата с собой.

Затем он вернулся в президиум и закрыл первое заседание нового Киевсовета.