Начало варварских работ по утеплению фасада дома по улице Пушкинской 23А, местные жители заметили 4 ноября. Власти Шевченковского района отреагировали на инцидент сразу, но несмотря на штрафы и обязательства разрушение исторического памятника продолжается.

О разрушении исторического облика дома, в котором когда-то жили писатель Владимир Винниченко и композитор Михаил Вериковский, сообщил в фейсбуке краевед Семен Широчин.

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По его словам, владелец одной из квартир начал утеплять фасад дома. К нему решили присоединиться еще некоторые соседи.

Разрешил ЖЭК

Несмотря на то, что здание охраняется законом и относится к историческим памятникам, жители Пушкинской, 23а говорят, что порочить фасад им разрешили в жилой эксплуатационной компании "Центральная".

В комментариях к публикации краеведа представительница Шевченковской РГА Екатерина Печерская сообщила о том, что чиновники обязали владельцев квартир произвести демонтаж установленных конструкций, а также выплатить штраф.



Работы не останавливали несмотря на требования местных властей / Фото Семен Широчин

Но сегодня работы продолжились, а на утепление начали наносить штукатурку.

На охранный статус жильцы клали. На Департамент охраны культурного наследия и районную администрацию тоже. Сами жильцы считают, что если утеплить и покрасить, то как бы ничего не было. Кто разрешил утепление? КП ЖЭК "Центральная". Вы поняли, что не ДОКН, не Минкульт, а ЖЭК.

– возмутился Широчин.

В КГГА уже отреагировали

Остановить откровенное нарушение закона пытаются в Департаменте охраны культурного наследия КГГА. Чиновники утверждают, что направили владелице квартиры предписание с требованием прекратить выполнение работ.

Впрочем, учитывая то, что работы продолжаются, останавливать нарушителей придется правоохранителям.



Чиновники требуют прекращения работ и возвращения предыдущего вида фасада / Фото Семен Широчин