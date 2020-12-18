3 декабря 2020 года Киевсовет избрал своего спикера – секретарем столичного парламента стал ближайший соратник мэра Виталия Кличко Владимир Бондаренко.

К Владимиру Бондаренко есть куча вопросов от журналистов-расследователей, а сам господин новый секретарь не имеет диплома о высшем образовании. Впрочем, это не стало помехой для карьерного взлета 35-летнего чиновника – за Бондаренко поручились 114 киевских депутатов (а их партии продолжают декларировать неустанную борьбу с коррупцией и в дальнейшем). Что известно о новом секретаре Киевсовета Владимире Бондаренко – читайте в материале 24 канала.

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Владимир Бондаренко родился 26 января в Киеве. В 2002 году Бондаренко закончил школу №61 (на Лукьяновке), а со следующего года числился в ней уборщиком (техническим работником).

Помощник Кличка

С 2007 года Владимир Бондаренко оказался в команде пиарщиков боксера Виталия Кличко, который решил изменить спортивную карьеру на политическую и попробовать стать мэром Киева. Тогда он как раз проиграл свои первые выборы и готовился проиграть другие.

Русый парень с тогда модной, а ныне смешной прической выделялся среди женского коллектива пиарщиков Кличко и был постоянно рядом с двухметровым Кличко – выполнял работу его помощника и, когда нужно, – суфлера, ведь чемпиону иногда сложно было подобрать нужное слово на государственном языке.

Владимир Бондаренко – член команда пиарщиков боксера и политика Виталия Кличко / Фото "Схем"

Бондаренко шесть лет был помощником Кличко в Киевсовете, затем – в 2013 году – он последовал за шефом в Верховную Раду (в 2012 году шел в Совет по спискам "УДАРа", но 77-й номер оказался не проходным. Тогда существовало правило, что помощник народного депутата должен обязательно иметь высшее образование (эту норму отменено только в 2020 году). У Владимира Бондаренко в то время никаких проблем не возникало – у соратника Кличко был диплом главного ВУЗа страны – Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Проблемы возникли за три года, когда выяснилось, что диплом – поддельный.

После избрания Виталия Кличко мэром Киева – Бондаренко последовал за шефом в КГГА и стал руководителем аппарата столичной госадминистрации. Специально под Бондаренко был изменен регламент – должность руководителя аппарата предусматривала еще и одновременную должность заместителя председателя КГГА. Но ради Бондаренко порядок был изменен и он избежал спецпроверки в Кабмине.

Руководитель аппарата Владимир Бондаренко на фоне своего тезки депутата Владимира Бондаренко в Киевсовете, в 2015 Год / Фото из фейсбук-страницы Анны Старостенко

Фейковый диплом

Первым тревогу забил депутат Киевсовета Юрий Левченко – он заявил, что Владимир Бондаренко совершил преступление – работает на высоком правительстве благодаря поддельному диплому. Историю подхватили журналисты "Схем". В ходе расследования выяснилось, что Бондаренко для поступления на 5-й курс юрфака Киевского университета подделал диплом бакалавра Львовского университета имени Франко с 2009 года.

Эти махинации стали причиной для уголовного дела, но в 2017 году оно было закрыто из-за истечения срока давности.

У заместителя Кличко поддельный диплом о высшем образовании – смотрите расследование "Схем":

При этом Левченко указывал на то, что мэр Кличко знал о махинациях и намекал, что не только покрывал своего помощника, но и помогал. Впрочем, доказать свои слова политик не смог, а сам Виталий Кличко сообщил, что стал жертвой своей доверчивости, так как поверил Бондаренко на слово.

Кличко и Бондаренко – всегда вместе / Фото из фейсбук-страницы Владимира Бондаренко

Фото из фейсбук-сторінки Владимира Бондаренко

И как было не поверить, ведь молодой человек стал незаменимым суфлером для мэра – всегда был рядом с шефом и стал фактически незаменимым.

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Таким образом, Владимир Бондаренко избежал ответственности, но работу не сохранил – в августе 2017 года он был освобожден от должности. Впрочем, никуда Бондаренко не исчез – продолжил работать в команде мэра, получать зарплату из госбюджета и пользоваться служебным авто.

Уже после освобождения Владимир Бондаренко получил право представлять интересы Киевсовета в судебных инстанциях.

Семья. Владимир Бондаренко женат на Оксане Стеценко, пара воспитывает дочь и сына.

Кличко уполномочил представлять интересы киевлян своего экс-заместителя с фейковым дипломом – смотрите расследование "Схем":

Впрочем, эти факты не получили оценки от правоохранительных органов, а сам мэр Кличко традиционно притворился непосвященным.

У нас открыто здание. К нам приезжают все активисты, любой человек может прийти. Почему он пользуется автомобилем, принадлежащей Киевсовете? Не могу вам об этом сказать. Он не работает. По доверенности, я подписываю если не сотни, то тысячи документов каждый день. И помнить каждый документ я не могу, – мэр Киева Виталий Кличко "морозится" в комментарии "схема" относительно своего бывшего заместителя, который продолжал незаконно работать в Киевсовете.

Секретарь Киевсовета 9 созыва / Фото КГГА

Секретарь Киевсовета

В сентябре 2020 года Владимира Бондаренко включили под 8-м номером в списки "УДАРа" на местных выборах в Киевсовет, 25 октября он без проблем был избран в столичный парламент, а 3 декабря 2020 года его почти единогласно избрали секретарем Киевсовета.

Бондаренко – профессиональный чиновник, но к стилю вопрос. Велики / Фото из фейсбук-страницы Владимира Бондаренко

Правая рука мэра / Фото из фейсбук-страницы Владимира Бондаренко

За него проголосовали 114 депутатов, 4 были против, 1 воздержался. Голосование было тайным и имена депутатов, которые не поддержали назначение Бондаренко – не известны.

Несмотря на то, что я избран от политической силы, могу пообещать, что буду максимально равноудаленным и одновременно близким ко всем фракциям. Ведь секретарь Киевсовета – это помощник для каждого депутата в этом сессионном зале, это эффективный менеджер, которым я обязуюсь быть, – отметил Владимир Бондаренко при вступлении в должность.

Сейчас на официальном сайте КГГА указано, что Владимир Бондаренко "имеет высшее юридическое образование". А на странице господина секретаря на фейсбуке уже вместо Львовского университета указано, что степень бакалавра он получил в Киеве – в университете имени Бориса Гринченко (там он получил специальность учителя украинского языка и литературы).