Балуха наконец переводят из реанимации: как чувствует себя экс-политзаключенный после избиения
Бывшего пленника Кремля Владимира Балуха, которого избили 8 сентября, наконец перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Несмотря на значительный прогресс, Балух до сих пор окончательно не выздоровел.
В реанимации бывший политзаключенный находился более месяца. Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в фейсбуке.
Важно Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали
Теперь Балух будет находиться в отделении нейрохирургии. По словам его врачей, впереди – длительная реабилитация.
Действительно хорошие новости от врачей Балуха – Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится,
– отметила Геращенко.
Политик добавила, что посещать Балуха пока что нельзя, в том числе и по причине карантина COVID-19. Она отметила, что для него это очень опасно.
Ранее Геращенко говорила, что Балух должен был стать первым номером в списке партии на выборах в Киевский областной совет.
Что известно о Владимире Балухе?
Активист и бывший узник Кремля ранее жил в Крыму. В 2013 году вывесил из окна своего дома украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". После аннексии полуострова отказался от российского гражданства.
ФСБ России задержала Балуха в 2016 году. Оккупанты утверждали, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам заключения. Однако пленника Кремля удалось освободить 7 сентября 2019 года.
Наказали ли виновных в избиении Владимира Балха
- 8 сентября нашли избитым в столичном Гидропарке. Его прооперировали из-за тяжелой травмы головы. Длительное время бывший политзаключенный находился в реанимации, а состояние его было тяжелое.
- За 10 дней министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подозреваемого в нападении на Балуха задержали. Им оказался житель Киевщины 1988 года рождения.
- Уже на следующий день суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог.