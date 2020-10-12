Бывшего пленника Кремля Владимира Балуха, которого избили 8 сентября, наконец перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Несмотря на значительный прогресс, Балух до сих пор окончательно не выздоровел.

В реанимации бывший политзаключенный находился более месяца. Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в фейсбуке.

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Теперь Балух будет находиться в отделении нейрохирургии. По словам его врачей, впереди – длительная реабилитация.

Действительно хорошие новости от врачей Балуха – Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится,

– отметила Геращенко.

Политик добавила, что посещать Балуха пока что нельзя, в том числе и по причине карантина COVID-19. Она отметила, что для него это очень опасно.

Ранее Геращенко говорила, что Балух должен был стать первым номером в списке партии на выборах в Киевский областной совет.

Что известно о Владимире Балухе?

Активист и бывший узник Кремля ранее жил в Крыму. В 2013 году вывесил из окна своего дома украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". После аннексии полуострова отказался от российского гражданства.



ФСБ России задержала Балуха в 2016 году. Оккупанты утверждали, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам заключения. Однако пленника Кремля удалось освободить 7 сентября 2019 года. Активист и бывший узник Кремля ранее жил в Крыму. В 2013 году вывесил из окна своего дома украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". После аннексии полуострова отказался от российского гражданства.ФСБ России задержала Балуха в 2016 году. Оккупанты утверждали, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам заключения. Однако пленника Кремля удалось освободить 7 сентября 2019 года.

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