Инвесторы, ставшие жертвами недобросовестных застройщиков, имеют полное право требовать у города компенсации. Ведь это власти Киева ответственны за разрешения на строительство и выполнение градостроительных документов.

Такое мнение высказал Сергей Гусовский, кандидат на пост мэра Киева от партии "За будущее" в эфире одного из телеканалов. Он отмечает, что появление новостроек сейчас фактически стало неконтролируемым и причина этому – устаревший Генплан города.

"Фактически сейчас ключевой градостроительный документ, который в последние годы принимали те, кто у власти в Киеве, – это так называемый детальный план территорий. Это документ, который описывает, как развиваются несколько кварталов – школы, поликлиники и тому подобное. И там может быть вроде хорошо прописано. Но никто не контролирует и не обеспечивает очередность тех действий, и очередность тех застроек, которые потом в этих кварталах происходят", – пояснил Гусовский.

Также он вспомнил и о случаях, когда застройщик построил жилье, но обанкротился. И обещанные им садики, площадки, парки – перекладывает на плечи города. И это при том, что Верховная Рада освободила застройщиков от уплаты паевого взноса. А именно эти взносы шли на развитие социальной инфраструктуры.

"Получается так, что город кромсают, люди покупают квартиры, потому что им надо где-то жить, или кто-то хочет так инвестировать деньги. Но в конце заботятся о чем угодно, но не о людях. Есть случаи, когда уже существует сомнительная застройка, и фактически идут и судебные дела, и решения Киевсовета принимаются, чтобы расторгнуть тот или иной договор аренды. В то время этот самый застройщик рекламируется в коммунальном предприятии – метрополитене, говорит, что "у нас супер цена" и многие, увы, на это покупаются", – рассказал Гусовский.

И вот это бездействие киевской власти и приводит к тому, что такие горе-застройщики обманывают людей. Ведь при современном генплане и адекватной реакции города у нечестных застройщиков были бы связаны руки. И пока этого нет, сама власть должна нести ответственность за жертв инвесторов.