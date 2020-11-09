Дарницкий районный суд Киева приговорил водителя микроавтобуса к лишению свободы за совершение смертельного ДТП возле станции метро "Харьковская" 28 февраля 2019 года.

Об избрании водителю реального срока заключения сообщили в прокуратуре Киева. Обвинители доказали, что водитель фургона Volkswagen Transporter нарушил правила дорожного движения.

Смотрите также Число пострадавших в ужасном ДТП под Херсоном увеличилась до 18 человек

Из-за этого умер 82-летний пенсионер.

Что известно о смертельном наезде на велосипедиста

Как утверждают правоохранители, в день трагедии, 28 февраля 2019, водитель микроавтобуса пытался съехать с проспекта Николая Бажана на улицу Ревуцкого, но не убедился в безопасности маневра.

В это время велодорожкой пересекал дорогу пожилой велосипедист. В результате удара пенсионера отбросило в отбойник. Он получил тяжелые травмы, поэтому медики не смогли спасти пострадавшему жизнь. В больнице он умер.

Как наказали нарушителя правил

За смертельное столкновение с мужчиной, водителя отправили за решетку на 6 лет. Служители Фемиды избрали ему не самый большой срок заключения, который предусматривает статья Уголовного кодекса, но дополнительно лишили прав управления транспортным средством на 3 года после освобождения.