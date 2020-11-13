Подозреваемого в смертельном ДТП на кольцевой дороге в Киеве задержали правоохранители. Утром 13 ноября водитель Uber на скорости въехал в автобусную остановку. Из-за этого 2 женщины погибли, еще 2 человека пострадали.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Что грозит виновнику ДТП

Если вину мужчины докажут, ему грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.

Лишение права управлять транспортным средством в течение 3 лет.

Водитель автомобиля Hyundai Sonata столкнулся с припаркованным Hyundai Elantra, выехал на автобусную остановку и врезался в киоск,

– говорят правоохранители.

Пострадавшие в смертельном ДТП в Киеве

В результате ДТП погибли 2 человека:

41-летняя женщина погибла на месте происшествия;

60-летняя местная жительница умерла в автомобиле скорой.

Еще 2 человека с травмами забрали в больницу.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

ДТП в Киеве с участием Uber: главное

ДТП случилось возле остановки "Академгородок" около 8 часов утра 13 ноября.

В результате столкновения одного мужчину зажало между автомобилем и киоском.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, водитель такси, вероятно, заснул за рулем.



В Киеве произошло смертельное ДТП с участием Uber